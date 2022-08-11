Sudan'da sivil yönetim talep edenler yeniden sokaklara indi

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde askeri yönetim karşıtları, birkaç haftadır ara verdikleri protestolara yeniden başladı.

Hartum, Umdurman ve Bahri gibi başkent ve çevresindeki kentlerin yanı sıra orta kesimlerdeki Medeni ve batıdaki Niyala'da, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi, Direniş Komiteleri'nin çağrısına uyarak sivil yönetim talebiyle sokaklara çıktı.

Güvenlik güçleri ise göstericilerin çevre şehirler ve banliyölerden başkent Hartum'a ve kritik noktalara ilerleyişini engellemek için Hartum ile kuzeyini birbirine bağlayan Mek Nimir ve Mavi Nil köprüleri ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordunun genel karargahına çıkan yollarda araç geçişine izin vermedi.

Hartum'da askeri yönetim karşıtı slogan atan eylemciler, çok sayıda caddeyi barikatlarla trafiğe kapattı.

Polis, bazı bölgelerde eylem yapanları dağıtmak için yer yer göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protestoları sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.