Son dakika haberi: Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı

06.04.2021 00:19

Bir son dakika haberine göre Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı Çatışmalar nedeni ile Darfur'da OHAL ilan edildi Sudan Doktorları Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı

Çatışmalar nedeni ile Darfur'da OHAL ilan edildi

DARFUR - Sudan Doktorları Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM), çatışmada en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise yaralandığını belirtti. Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi ise, çıkan çatışma sonucu Darfur'da olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Sudan Doktorları Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında geçtiğimiz cumartesi günü çatışma çıktığı kaydedildi. Komite, çatışmalarda dün ise gerginliğin tırmandığını belirterek, saldırıların hala devam ettiğini ifade etti. Merkezi hükümeti, kentteki güvenlik kargaşasına son vermek için müdahale etmeye çağıran CCSD, sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının operasyonlarını kolaylaştırmak adına koruma talep ederek, vatandaşları hastanelere kan bağışı yapmaya çağırdı. Yaşanan olaya ilişkin CCSD tarafından yapılan açıklamada, "Dünden bu yana yaklaşık 10 ameliyat gerçekleştirildi. Hastaneler hala daha fazla kurban geliyor" ifadeleri kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rizeigat ile Masalit kabileleri arasında çıkan çatışmada en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Çatışmanın geçtiğimiz cumartesi günü Masalit kabilesinden 2 kişinin, kimliği bilinmeyen silahlı bir şahıs tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başladığını bildiren BM, silahlı saldırıda kabileden 2 kişinin de vurularak yaralandığını kaydetti.

Darfur'da OHAL ilan edildi

Batı Darfur'da çıkan çatışmaların ardından Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan başkanlığındaki Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi acil toplanma kararı geldi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Batı Darfur bölgesinde Olağanüstü Hal ilan edildiği ve orduya silahlı çatışmaları sona erdirmek adına gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği kaydedildi.

Toplantı sonrası Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin yaptığı açıklamada, Konsey'in yaşanan olayla mücadele için daha büyük bir komite kurduğunu ifade etti.

Öte yandan çıkan çatışma, 2019'da eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinden bu yana El Cuneyna kentinde çıkan 3. çatışma olarak kayda geçti. Kentteki çatışmaların diğer 2'si ise Ocak ayında çıkmış, olaylarda en az 129 kişi hayatını kaybetmiş ve kente askeri takviyeler yönlendirilmişti.

(ÖSÇ-ABA-MÇ-Y)

Son dakika haberi: Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı
Son dakika haberi: Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı
Son dakika haberi: Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı
Son dakika haberi: Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı

Birleşmiş Milletler, Olağanüstü Hal, Çatışma, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralı - Son Dakika


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Son Dakika

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