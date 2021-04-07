Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 87 kişi öldü - Son Dakika

Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 87 kişi öldü

07.04.2021 22:11
Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 87 kişi öldü, System.String[]

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 87'ye çıktığını bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 87'ye çıktığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, çatışmalar sonucu 37 kişinin daha öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldığı, böylece cumartesiden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 87'ye, yaralı sayısının 191'ye yükseldiği belirtildi.

Komite, dün çatışmalarda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 132 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, 5 Nisan'da Batı Darfur eyaletinde acil durum ilan etmiş, bölgeye takviye birlikler sevk edilmişti.

Yerel kaynaklara göre çatışmalar, Afrika kökenli Masalit kabilesine mensup iki kişinin Arap Rizeygat kabilesi mensuplarınca öldürülmesi üzerine çıktı ve giderek kontrol edilemez hal aldı.

Kabile çatışmaları

Sudan'da kabile çatışmaları, Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden birisi olarak varlığını koruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, 3 milyon kişi evinden oldu ve 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Eyalette ocakta patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Hükümet, Nisan, Sudan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 87 kişi öldü - Son Dakika


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