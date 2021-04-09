Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 137 kişi öldü - Son Dakika

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 137'ye çıktığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, çatışmalar sonucu son 24 saatte 12 kişinin daha öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayların başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 137'ye, yaralı sayısının 221'e yükseldiği kaydedildi.

Komite, durumu ağır olanların başkent Hartum'a nakledilmesi ve bölgeye gerekli cihaz ve ekipmanla donatılmış uzman tıbbi ekip gönderilmesi hususunda yetkililerle temaslarının sürdüğünü açıkladı.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, 5 Nisan'da Batı Darfur eyaletinde acil durum ilan etmiş, bölgeye takviye birlikler sevk edilmesi kararlaştırılmıştı.

Yerel kaynaklara göre çatışmalar, Afrika kökenli Masalit kabilesine mensup iki kişinin, Afrika ve Arap kabilelerinin mahallelerini birbirinden ayıran bölgede öldürülmesi üzerine çıktı ve giderek kontrol edilemez hal aldı.

Batı Darfur Valisi Muhammed Abdullah Duma, dün başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e bağlı milislerle Libya ve Çad'dan gelen yağmacı milisleri, istikrarı bozmak amacıyla şehre saldırmakla suçlamıştı.

Merkezi yönetimle koordinasyon sorunları yaşadıklarını, karşı koyamayacakları ağır silahlı milislere karşı talep ettikleri takviye güçlerin geciktiğini belirten Vali Duma, hükümetin silahları toplama ve sivilleri koruma planının da şu ana kadar sözde kaldığını dile getirmişti.

Kabile çatışmaları

Sudan'da kabile çatışmaları, nisan 2019'daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden biri olarak varlığını koruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, 3 milyon kişi evinden oldu ve 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Eyalette ocak ayında patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında, arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.