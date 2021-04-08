Sudan'ın Batı Darfur Valisi Duma: "Kabile çatışmalarında 132 kişi öldü" - Son Dakika

Sudan'ın Batı Darfur Valisi Muhammed Abdullah Duma, Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 132'ye çıktığını bildirdi.

Vali Duma, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e bağlı milisleri yağma ve istikrarı bozmak amacıyla şehre saldırmakla suçladı.

Libya ve Çad'dan gelen milislerin de yağma amacıyla bölgedeki milislere katıldığını belirten Duma, "Şimdi çatışmalar sona erdi ancak eyalette gıda sıkıntısı baş gösterdi, bazı zaruri hizmetler de verilemiyor." dedi.

"Merkezi yönetimle koordinasyon sorunları yaşıyoruz"

Hükümetin silahları toplama ve sivilleri koruma planının şu ana kadar sözde kaldığını dile getiren Duma, şunları kaydetti:

"İlave güçlere ihtiyacımız var. Talep ettik ancak henüz ulaşmadı. Çünkü karşı koyamayacağımız kadar ağır silahlı milisler var. Merkezi yönetimle koordinasyon sorunları yaşıyoruz. Savunma ve İçişleri Bakanı ile irtibat kuramıyorum. Cineyne'deki evimden kaçmadım. Başbakan Abdullah Hamduk ve Maliye Bakanı Cibril İbrahim ile eyaletteki durumu görüşmek üzere başkent Hartum'a geldim."

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, 5 Nisan'da Batı Darfur eyaletinde acil durum ilan etmiş, bölgeye takviye birlikler sevk edilmesi kararlaştırılmıştı.

Yerel kaynaklara göre çatışmalar, Afrika kökenli Masalit kabilesine mensup iki kişinin Afrika ve Arap kabilelerinin mahallelerini birbirinden ayıran bölgede öldürülmesi üzerine çıktı ve giderek kontrol edilemez hal aldı.

Kabile çatışmaları

Sudan'da kabile çatışmaları, Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden biri olarak varlığını koruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, 3 milyon kişi evinden oldu ve 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Eyalette ocak ayında patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.