Çad sınırında 18 Sudanlı köylü öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çad sınırında 18 Sudanlı köylü öldürüldü

05.08.2022 20:55
Çad sınırında 18 Sudanlı köylü öldürüldü

Sudan'ın batı komşusu Çad ile sınır hattında, Çadlı kişilerce yapılan silahlı saldırıda 18 Sudanlının hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan'ın batı komşusu Çad ile sınır hattında, Çadlı kişilerce yapılan silahlı saldırıda 18 Sudanlının hayatını kaybettiği bildirildi.

Askerin idaresindeki en üst yönetim organı geçici Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece Batı Darfur eyaletinde sınır hattındaki Surba ilçesine bağlı Bir Saliba köyündeki vatandaşlar, kimliği belirlenemeyen Çadlı kişilerce pusuya düşürüldü.

3 Ağustos'ta gasbedilen develerini aradıkları sırada saldırıya uğrayan köylülerden 18'i yaşamını yitirdi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi olayı araştırmak için acil toplanırken, ordu, sivillerin korunması için daha fazla kaynak ayrılacağını açıkladı.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, bölge halkına itidal çağrısı yaptı.

Hımidti, saldırının olduğu gün Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno ile görüşmesinde sınır sorunlarını ele almış ve bazı sınır sorunlara çözüm bulduklarını açıklamıştı.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu Sudan ve Çad, bazı sınır sorunlarına çözüm buldu Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı
Kaynak: AA

Sudan, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad sınırında 18 Sudanlı köylü öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:55:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çad sınırında 18 Sudanlı köylü öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement