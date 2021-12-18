Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarının bilançosu yükseliyor - Son Dakika

Sudan Doktorlar Komitesi, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde çıkan kabile çatışmalarında 248 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Darfur eyaletindeki çatışmalarda şu ana kadar 49 kişi öldü.

Böylece Batı Darfur, Orta Darfur, Güney Darfur ve Kuzey Darfur eyaletlerinde ekimden bu yana çıkan çatışmalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 248'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM), 16 Aralık'ta Darfur bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle ekimden bu yana 83 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Sudanlı yetkililer, 11 Aralık'ta, Darfur'daki güvenlik sorununun çözülmesi için 3 bin kişilik bir askeri güç oluşturmayı planladıklarını açıklamıştı.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.