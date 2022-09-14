Sudan, BM Genel Sekreteri Guterres'i ülkede "siyasi sahneyi karıştırmamaya" çağırdı - Son Dakika
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Sudan, BM Genel Sekreteri Guterres'i ülkede "siyasi sahneyi karıştırmamaya" çağırdı

14.09.2022 11:26
Sudan, BM Genel Sekreteri Guterres'i ülkede "siyasi sahneyi karıştırmamaya" çağırdı

Sudan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) temsilcisi Büyükelçi El-Haris İdris, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki siyasi durum ile ilgili raporunu eleştirerek, Guterres'i tarafsız kalmaya ve Sudan'da bir anlaşmaya varmayı geciktirecek şekilde siyaset sahnesini karıştırmamaya çağırdı.

Sudan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) temsilcisi Büyükelçi El-Haris İdris, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki siyasi durum ile ilgili raporunu eleştirerek, Guterres'i tarafsız kalmaya ve Sudan'da bir anlaşmaya varmayı geciktirecek şekilde siyaset sahnesini karıştırmamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Guterres'in BM Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu'nun (UNITAMS) ülkedeki faaliyetlerini ele alan raporunu görüşmek üzere toplandı.

Büyükelçi İdris, Guterres'in raporu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Sudan Silahlı Kuvvetlerinin siyasi geçişe bağlı ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrimci ve sivil güçlere yer vermek ve bir teknokrat hükümeti kurmak için siyaset sahnesinden çekildiğini açıkladı." diye konuştu.

"Rapor birçok yerinde doğrudan uzaklaştı"

BM Genel Sekreteri Guterres'in raporunun birçok yerinde doğrudan uzaklaştığını ileri süren İdris, "Ülkemde barışın inşası, siyasi sahnenin karışmaması ve uzlaşmanın gecikmemesi için siyasi tarafsızlık gerektiriyor." dedi.

Raporun yok hükmünde olduğunu ifade eden İdris, "Rapor, sadece göstericiler arasındaki yaralılar ve ölülerden bahsetti. Polis tarafındaki mağdurlar zikredilmedi. Ayrıca bilgiler, Başsavcılık gibi resmi kaynaklardan alınmadı." değerlendirmesini yaptı.

İdris, BMGK'nin 15 üyesine ve uluslararası topluma Sudan'ın mevcut krizinin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için mali ve insani destek sağlama çağrısı yaptı.

Guterres'ten Sudan'daki askeri liderlere "siyaset sahnesinden çekilin" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, 9 Eylül'de, 6 Mayıs 2022 ile 20 Ağustos 2022 ??arasında Sudan'daki gelişmeleri ele alan raporunda, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti'yi siyaset sahnesinden çekilmeye çağırmıştı.

Sudan'daki tüm siyasetçileri ulusal çıkarları ön planda tutmaya ve mevcut siyasi çıkmazdan bir çıkış yolu bulmaya çağıran Guterres, protestoların çoğunun barışçıl olmasına rağmen, güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombası, tazyikli su, lastik mermi ve ses bombası kullanmaya devam ettiklerini ve bunun da can ve mal kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığının altını çizmişti.

Ordu seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Sudan'da Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.

Burhan, sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini ve güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirmişti.

Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçilecek hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Siyaset, Sudan, Güncel, Son Dakika

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