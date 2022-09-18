Sudan Maarif Okulları mezunu Abdullah, UNICEF'in gençlik savunucusu oldu

Sudan'ın Darfur bölgesinde Birleşmiş Milletlerin (BM) açtığı Utaş göçmen kampında yaşayan ve Türkiye Maarif Vakfı Nyala Erkek Lisesi mezunu Mahtum Abdullah, BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) gençlik savunucusu oldu.

Sudan'ın Darfur bölgesinde Birleşmiş Milletlerin (BM) açtığı Utaş göçmen kampında yaşayan ve Türkiye Maarif Vakfı Nyala Erkek Lisesi mezunu Mahtum Abdullah, BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) gençlik savunucusu oldu. Türkiye Maarif Vakfı Nyala Erkek Lisesini bu yıl birincilikle bitiren Abdullah, BM Yıllık Olağan Genel Kurulu kapsamında UNICEF'in düzenlediği etkinlikte, ABD'nin New York kentinde dünyanın farklı yerlerinden gençlerle, okula ve eğitime erişimdeki engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair fikirlerini paylaştı. UNICEF'in gençlik savunucusu seçilen Abdullah, Türkiye Bursları ile Konya Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde okumaya hak kazanmıştı. Abdullah, ailesinin Darfur bölgesindeki iç savaştan kaçarak sığındığı ve dünyaya geldiği kampta, çocukluğundan beri karşılaştığı açlık, yanlış beslenme ve sağlıklı gıdaya ulaşamama gibi problemler sebebiyle meydana gelen ölümlerle mücadele etmek için gıda mühendisliği bölümünü tercih etmişti.

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