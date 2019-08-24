Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında
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eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelişi Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi Duruşmayı izleyenler Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını,...
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:01 Kaynak: AA
eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelişi
Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi
Duruşmayı izleyenler
Sudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe erteledi.
Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla yargılandığı davada, başkent Hartum'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, bir savcı vekili, bir istihbarat subayı ile bir banka görevlisinin ifadelerine başvurdu.
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