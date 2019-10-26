Sudan'ın devrik lideri Beşir'in yargılanması

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmak suçlamasıyla 9'uncu kez hakim karşısına çıkarıldı.

Başkent Hartum'daki mahkeme salonuna girişinde moralli olduğu gözlenen Beşir, aile üyeleri ve yakınlarını selamladı.

Beşir'in avukatlarından oluşan savunma heyeti, şahitleri tehdit ettiği iddiasıyla bazı savcılar hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

Sayıştay Başkanı'na zorla mahkemeye getirilme kararı

Hakim Sadık Abdurrahman el-Fekki, ifadeye çağrılan ancak duruşmaya katılmayan Sudan Sayıştay Başkanı Tahir Abdulkayyum hakkında yakalama kararı çıkardı.

El-Fekki, Abdulkayyum'un gelecek duruşmada bulunmaması durumunda hapis veya para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Mahkeme, bir savunma heyeti tanığının gizli ifade vermesini reddetti. Diğer tanıkların ifadelerine de geçmeyen mahkeme, şahitlerin dinlenilmesine devam edilmesi için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde iktidar karşıtlığına dönüşmesi üzerine askerin 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir (75), 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer el-Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde sarf ettiğini öne sürmüştü.

Sudanlı askeri yetkililer, paraların bulunduğu dönemde yaptıkları açıklamada, devrik liderin konutunda 7 milyon avro, 351 bin dolar ve 5 milyon Sudan cüneyhi ele geçirildiğini bildirmişti.