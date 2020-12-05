Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Umdurman kentindeki Alia Askeri Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
Sudan'da geçen yıl askeri darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Başkent Hartum'daki Kober cezaevinde tutulan el-Beşir, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bu sabah Umdurman kentindeki Alia Askeri Hastanesine sevk edildi. Geçtiğimiz haftada el-Beşir ile aynı cezaevinde tutulan kardeşi Abdullah Hasan Ahmed el-Beşir'in korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. - HARTUM
- Kaynak: İHA
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