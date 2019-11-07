Sudan'ın doğusunda geleneksel kılıç kuşanma kültürü yaşatılıyor (2)

Sudan'ın doğusundaki kabilelerde erkeklerin günlük hayatın yanında dini ve toplumsal etkinliklerde kılıç kuşanması, önemli bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.

Etiyopya-Eritre sınırına yakın Kesele eyaletinde erkeklerin adeta aksesuarı haline gelen geleneksel kılıçlar, bugün savaş için olmasa da bayram, düğün, festival gibi dini ve toplumsal etkinliklerde bölgeye has danslar eşliğinde kullanılmaya devam ediliyor.

Osmanlı idaresindeki adıyla Taka, bugünkü ismiyle Kesele'de 1800'lerde inşa edilen Osmanlı mirası tarihi çarşıdaki az sayıda demirci ustası, geleneksel kılıç kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Tarihi çarşıda Arap kılıçlarının yanı sıra Osmanlı, Etiyopya ve Avrupa'ya has tarihi ve modern kılıçlarla çeşitli antika ve deri eşyalar yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

Atalarının mirasını yaşattığı için mutluluğunu dile getiren çarşıdaki demirci ustalarından Hüseyin AB Nembab, "Ateşte ısıttığımız demire örs ve çekiçle şekil vererek, deri muhafazasıyla satışa sunuyoruz." dedi.

Kılıç ustalığının, emek ve sabır isteyen zor bir zanaat olduğunu belirten Nembab, günde ancak 5 kılıç yapabildiğini söyledi.

Kılıcın bölge kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu anlatan başka bir kılıç ustası Hüseyin Abdulvehhab Musa da "Ateşli silahlardan önce kılıç eski bir savaş aletiydi. Sudan'ın doğusundaki kabileler günümüzde kılıcı, kıyafetlerinin tamamlayıcısı olarak kullanıyor. Bu, ülkenin doğusundaki kabilelere has bir durum." diye konuştu.

Musa, çok farklı model ve ebatlarda kılıçlar ürettiklerini dile getirerek, "Türk, Habeş, İngiliz, Arap kılıçları var. Raşayide, Dımeşkı ve Süleymani modelleri de var. Çarşımızda 800 yıllık antika kılıcımız bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yöresel kılıçları 40 ila 60 dolara sattıklarını aktaran Musa, tarihi kılıçların ise bin doların üstünde alıcı bulduğunu kaydetti.