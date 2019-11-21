Son Dakika Haberleri: Sudan'ın doğusundaki kabile anlaşmazlığı tatlıya bağlandı
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Sudan'ın doğusundaki kabile anlaşmazlığı tatlıya bağlandı

6 saat önce

Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan kentinde Beni Amir ve Hadendova kabileleri, çatışmaları sona erdirme konusunda anlaştı.

Sudan'ın doğusundaki kabile anlaşmazlığı tatlıya bağlandı, System.String[]

Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan kentinde Beni Amir ve Hadendova kabileleri, çatışmaları sona erdirme konusunda anlaştı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, iki kabile arasında geçmişteki anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan, ölümle sonuçlanan çatışmaların sonrasında bazı Egemenlik Konseyi ve hükümet üyeleri Port Sudan'a gitti.

Taraflar, pazartesi başlayan çatışmaları durdurma konusunda anlaştı.

Kültür, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, söz konusu anlaşmanın nihai çözüm anlamına gelmediğini ancak bölgede kan dökülmesinin önüne geçebileceğini belirtti.

Salih, anlaşmanın, birlikte yaşam ve sosyal yapıyı güçlendirmek için atılan ilk adım olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da temaslarda bulunmak üzere Port Sudan'a geldi.

2 kişi ölmüştü

Pazartesi günü, Özgürlük ve Adalet için Birleşik Halk Cephesi lideri ve Devrimci Cephe Başkan Yardımcısı El Emin Davud'u karşılama töreni sırasında karşıt kabileler arasında çıkan çatışmalarda Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre 2 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

Davud, 9 yıllık sürgünden sonra hükümetle silahlı hareketler arasındaki barış müzakereleri kapsamında 9 Kasım'da ülkeye dönmüştü.

Sudan'da ülke genelinde barışın sağlanması, 21 Ağustos'ta göreve başlayan Abdullah Hamduk liderliğindeki geçiş hükümetinin en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:56 Kaynak: AA
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