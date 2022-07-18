Sudan'ın doğusundaki şiddet olaylarında 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Sudan'ın doğusundaki Kesele kentinde, Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarındaki ölümleri protesto için başlayan olaylarda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Hausa kabilesi mensubu yüzlerce kişi, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesindeki Hemec kabilesi ile yaşanan çatışmada kabilelerinden bazı üyelerin öldürülmesini protesto için sokağa çıktı.

Hausalılar, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle kendi mensuplarını bölgeden uzaklaştırmak istediklerini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Hausa kabilesi mensupları, kentteki hükümet binalarını, çarşıdaki dükkanları ve bazı araçları ateşe verdi.

Kaosun hakim olduğu ve gerginliğin sürdüğü kentte, bazı iş yerleri de yağmalandı.

Polisin müdahalesi yetersiz kalınca ordu kentin güvenliğinin sağlanması için olaylara müdahale etti.

Kesele Hastanesi yetkilileri, olaylarda 5 kişinin öldüğünü, 16 yaralının kendilerine ulaştırıldığını aktardı.

Vali Vekili Hocalı Hamed Abdullah, ikinci bir emre kadar kentte gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Berti kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 33 kişinin öldüğünü açıklamış ancak bazı kaynaklar ölü sayısını 65 olarak geçmişti.

Hausa ile Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve diğer bölgelere de yayılan çatışmalar sonrası çok sayıda asker bölgede konuşlandırılmıştı.

Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.