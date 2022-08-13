Sudan'daki sellerde 51 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı - Son Dakika
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Sudan'daki sellerde 51 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı

13.08.2022 23:49
Sudan'daki sellerde 51 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı

Sudan'ın genelinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce ev yıkıldı.

Sudan'ın genelinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce ev yıkıldı.

Sudanlı yetkililer, kuzeydeki Nil Nehri ile güneydeki Beyaz Nil ve orta kesimde yer alan El Cezira eyaletlerinde seller nedeniyle binlerce evin kullanılamaz hale geldiğini ve yolların çöktüğünü belirtti.

Nil Nehri ve Beyaz Nil eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, iki eyalette 51 kişi sulara kapılarak can verdi, onlarca kişi de yaralandı.

El Cezira eyaletine bağlı Menagil kentinde dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce ev sular altında kaldı.

Okul binalarına sığınan selzede yüzlerce aileye yetkililer gıda ve sağlık malzemesi desteğinde bulundu.

Yetkililer, ülke genelinde 5 binden fazla evin yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Sudan hükümeti, insani yardım kuruluşlarına selzedelere acil gıda, tıbbi malzeme ve içme suyu ulaştırmaları çağrısı yaptı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Nil Nehri, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki sellerde 51 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı - Son Dakika

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