Dagalu, törende yaptığı konuşmada, tarafları anlaşmaya saygı duymaya ve sahada uygulamaya davet ederek, vatandaşları halkı birbirine düşüren ve fitne çıkaranlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı - Son Dakika

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