Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı - Son Dakika
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Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı

03.08.2022 22:08
Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Bölgesi'nde geçen ay onlarca kişinin öldüğü kabile çatışmasının tarafları, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzaladı.

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Bölgesi'nde geçen ay onlarca kişinin öldüğü kabile çatışmasının tarafları, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzaladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, şiddetin sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Törende, anlaşmanın garantörleri Hızlı Destek Kuvvetleri 2. Komutanı Abdurrahim Dagalu ve Mavi Nil Hakimi Ahmed El-Umde Badi de hazır bulundu.

Dagalu, törende yaptığı konuşmada, tarafları anlaşmaya saygı duymaya ve sahada uygulamaya davet ederek, vatandaşları halkı birbirine düşüren ve fitne çıkaranlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Mavi Nil bölgesinde kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'ın güneydoğusundaki kabile çatışmasının tarafları barıştı - Son Dakika

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