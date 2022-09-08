Sudan'daki kabile çatışmaları nedeniyle 21 binden fazla kişi göç etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'daki kabile çatışmaları nedeniyle 21 binden fazla kişi göç etti

08.09.2022 23:58
Sudan'daki kabile çatışmaları nedeniyle 21 binden fazla kişi göç etti

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde 15 Temmuz'da başlayan kabile çatışmaları sonucu 21 bin 189 kişinin komşu eyalet Sinan'a sığındığı bildirildi.

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde 15 Temmuz'da başlayan kabile çatışmaları sonucu 21 bin 189 kişinin komşu eyalet Sinan'a sığındığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, ülkede 15 Temmuz'da kabileler arasında başlayan çatışmalar yüzünden 21 bin 189 kişi evini terk etti.

Evlerini terk eden kadınlardan 295'inin hamile olduğu kaydedilirken Sağlık Bakanlığının göç edenlere yönelik çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, bölgede durumun tamamen normale döndüğünü ve asayişin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucu çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalamıştı.

YORUMLAR
500
Sudan Sağlık Bakanı İbrahim, Ankara'da temaslarda bulundu Sudan Sağlık Bakanı İbrahim, Ankara'da temaslarda bulundu Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı
Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki kabile çatışmaları nedeniyle 21 binden fazla kişi göç etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
23:04 Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:23 Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
22:17 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 23:58:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'daki kabile çatışmaları nedeniyle 21 binden fazla kişi göç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement