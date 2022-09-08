Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, ülkede 15 Temmuz'da kabileler arasında başlayan çatışmalar yüzünden 21 bin 189 kişi evini terk etti.

Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'daki kabile çatışmaları nedeniyle 21 binden fazla kişi göç etti - Son Dakika

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