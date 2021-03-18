Sudan'ın Hedasi Barajı müzakerelerinde dörtlü ara buluculuk çağrısı memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Sudan'ın Hedasi Barajı müzakerelerinde dörtlü ara buluculuk çağrısı memnuniyetle karşılandı

18.03.2021 19:15
Sudan'ın Hedasi Barajı müzakerelerinde dörtlü ara buluculuk çağrısı memnuniyetle karşılandı, System.String[]

Sudan'ın Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (Hedasi) konusundaki teknik müzakere heyetinin başkanı Mustafa Hüseyin, baraj krizinin çözümü için ülkesinin, Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den oluşan ara buluculuk mekanizması çağrısına olumlu tepkiler...

Sudan'ın Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (Hedasi) konusundaki teknik müzakere heyetinin başkanı Mustafa Hüseyin, baraj krizinin çözümü için ülkesinin, Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den oluşan ara buluculuk mekanizması çağrısına olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Hüseyin, söz konusu tarafların dörtlü ara buluculuk çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Uluslararası taraflar, müzakereleri kolaylaştırma, ara buluculuk yapma ve üç ülkenin bakış açılarını yakınlaştırmak için teknik, hukuki ve siyasi uzmanlıklarını sunmaya hazır olduklarını beyan ettiler." dedi.

Hüseyin, dörtlü ara buluculuğun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti liderliğindeki AfB'nin, barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda üç taraf için yasal, bağlayıcı ve tatmin edici bir anlaşmaya varma çabalarını güçlendireceğini ve destekleyeceğini ifade etti.

Etiyopya'yı sağduyu ve uluslararası yasalara saygı göstermeye ve komşu ülkelerin zarar görmeyeceği şekilde adil ve makul su kullanım ilkesine bağlı kalmaya çağıran Hüseyin, ülkesinin her durumda ulusal güvenliği ve kaynaklarını koruyabileceğini savundu.

Sudan, müzakerelerde ara buluculuk yapacak dörtlü mekanizma oluşturmak için AfB, BM, AB ve ABD'ye 15 Mart'ta resmen talepte bulunmuştu.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, dün yaptığı açıklamada, Mavi Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı'nın yüzde 79'unun tamamlandığını ve temmuz ayındaki ikinci dolum sürecinin "ne pahasına olursa olsun ertelenmeyeceğini" belirtmişti.

Etiyopya yeni ara bulucu talebini reddetti

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın, krizin çözümü için Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine destek vermişti.

Etiyopya hükümeti ise Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası alandan müdahale edilmesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Baraj krizi 10 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Avrupa Birliği, Etiyopya, Baraj, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'ın Hedasi Barajı müzakerelerinde dörtlü ara buluculuk çağrısı memnuniyetle karşılandı - Son Dakika


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