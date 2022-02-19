Üye Girişi
Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi - Son Dakika

Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi

19.02.2022 17:30
Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi

Sudan'ın doğusundaki Kesele kentinde 500'den fazla devenin katıldığı yarış yapıldı.

Sudan'ın doğusundaki Kesele kentinde 500'den fazla devenin katıldığı yarış yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Kesele Gençlik ve Spor Müdürü Adem Muhammed Adem, ilk kez gerçekleştirilen deve yarışları festivali kapsamında Sudan'ın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu Arap ülkelerinden getirilen develerin yaklaşık 6 kilometrelik parkurda yarıştığını söyledi.

Festivalin ekonomi, kültür ve spor açısından çeşitli faydaları bulunduğunu belirten Adem, Sudan'dan develerin de eskiden Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'daki yarışlara götürüldüğünü ancak deve ihracatının yasaklanması nedeniyle yurt dışı müsabakalara artık katılım sağlayamadıklarını ifade etti.

Festival Komite Başkanı Mebruk Mubarek Selim de deve sporunu gelecek nesillere aktarılan bir miras olarak yaymayı hedeflediklerini anlattı.

Selim, "Develerin ekonomik gelir kaynağına dönüştürülmesi için hükümeti teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yarışmacılardan Salim Abdullah, devesi Şamiha ile dereceye girmekten mutlu olduğunu belirterek, "Deve yarışları bizim hobimiz. Atalarımızdan, babalarımızdan kalan bir miras." diye konuştu.

Yarışı birinci ve ikinci sırada tamamlayan develerin Sudanlı sahiplerine otomobil, ilk 21'e girenlerin sahiplerine de kılıç, hançer ve para ödülü verildi.

Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, Sudan'da 5 milyondan fazla deve bulunuyor.

YORUMLAR
500
Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi Sudan Deve Yarışları başladı Sudan Deve Yarışları başladı

Birleşik Arap Emirlikleri, gençlik, Mısır, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement