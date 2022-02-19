Sudan'ın Kesele kentinde deve yarışları düzenlendi - Son Dakika

Sudan'ın doğusundaki Kesele kentinde 500'den fazla devenin katıldığı yarış yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Kesele Gençlik ve Spor Müdürü Adem Muhammed Adem, ilk kez gerçekleştirilen deve yarışları festivali kapsamında Sudan'ın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu Arap ülkelerinden getirilen develerin yaklaşık 6 kilometrelik parkurda yarıştığını söyledi.

Festivalin ekonomi, kültür ve spor açısından çeşitli faydaları bulunduğunu belirten Adem, Sudan'dan develerin de eskiden Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'daki yarışlara götürüldüğünü ancak deve ihracatının yasaklanması nedeniyle yurt dışı müsabakalara artık katılım sağlayamadıklarını ifade etti.

Festival Komite Başkanı Mebruk Mubarek Selim de deve sporunu gelecek nesillere aktarılan bir miras olarak yaymayı hedeflediklerini anlattı.

Selim, "Develerin ekonomik gelir kaynağına dönüştürülmesi için hükümeti teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yarışmacılardan Salim Abdullah, devesi Şamiha ile dereceye girmekten mutlu olduğunu belirterek, "Deve yarışları bizim hobimiz. Atalarımızdan, babalarımızdan kalan bir miras." diye konuştu.

Yarışı birinci ve ikinci sırada tamamlayan develerin Sudanlı sahiplerine otomobil, ilk 21'e girenlerin sahiplerine de kılıç, hançer ve para ödülü verildi.

Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, Sudan'da 5 milyondan fazla deve bulunuyor.