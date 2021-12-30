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Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde BM gıda deposu yağmalandı sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde BM gıda deposu yağmalandı sokağa çıkma yasağı getirildi

30.12.2021 08:42

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde silahlı grupların Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait (WFP) bir gıda deposu ile eski bir barışı koruma misyonu tarafından kullanılan tesisleri yağmalamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde silahlı grupların Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait (WFP) bir gıda deposu ile eski bir barışı koruma misyonu tarafından kullanılan tesisleri yağmalamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait (WFP) gıda deposunun kimliği belirsiz silahlı grup tarafından yağmalanmasının ardından yetkililer harekete geçti. Eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın yerel saatle 18.00-05.00 arasında geçerli olacağı belirtildi. Kuzey Darfur Emniyet Müdürü Abdul-Karim Hamdo, halkı kendi güvenlikleri için sokağa çıkma yasağına uymaya çağırdı. BM İnsani Yardım Koordinatörü Khardiata Lo N'diaye yaptığı açıklamada, "Sudan'da her 3 kişiden birinin insani yardıma ihtiyacı var. Böyle bir saldırı, en çok ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma çabalarımızı ciddi şekilde engelliyor" Lo N'diaye, "Sudan hükümetini, Sudan genelinde insani tesisleri ve varlıkları koruma çabalarını hızlandırmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

GIDA DEPOSU VE LOJİSTİK TESİS YAĞMALANDI

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, dün gece kimliği belirsiz silahlı gruplar tarafından yağmalanan El Fasher'deki depoda, bölgedeki yüz binlerce kişiye gönderilmek üzere bin 900 tona kadar gıda bulunduğu belirtildi. Silahlı gruplar, yağmanın yanı sıra depoyu ateşe verip büyük zarara uğrattı. Görgü tanıkları da silahlı grubun El Fasher'deki WFP depolarına düzenlediği baskında depoları koruyan güvenlik güçleriyle çatıştığını, ardından gıda maddelerini yağmaladığını belirtti. El Fasher'deki Birleşmiş Milletler- Afrika Birliği Darfur Misyonu (UNAMID) lojistik üssünün de 26 Aralık'ta yağmalandığı kaydedildi.

(İHA)

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde BM gıda deposu yağmalandı sokağa çıkma yasağı getirildi
Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde BM gıda deposu yağmalandı sokağa çıkma yasağı getirildi
Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde BM gıda deposu yağmalandı sokağa çıkma yasağı getirildi

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Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı, Sokağa Çıkma Yasağı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde BM gıda deposu yağmalandı sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde BM gıda deposu yağmalandı sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika
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