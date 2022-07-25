OCHA'nın raporuna göre, 15 Temmuz'da başlayan çatışmalar sebebiyle Damazin kentine 12 bin 600, Sinnar kentine 12 bin 800, Beyaz Nil eyaletine 4 bin 500 ve El Cezira eyaletine bin 220 kişi sığındı.

Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle 31 bin kişi yerinden oldu - Son Dakika

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