Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Ölenlerin Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika
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Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Ölenlerin Sayısı 105'e Yükseldi

20.07.2022 11:25
Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Ölenlerin Sayısı 105'e Yükseldi

HARTUM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Eyaleti sağlık yetkilileri Salı günü, eyaletteki kabileler arası çatışmalarda ölenlerin sayısının 105'e yükseldiğini duyurdu.

HARTUM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Eyaleti sağlık yetkilileri Salı günü, eyaletteki kabileler arası çatışmalarda ölenlerin sayısının 105'e yükseldiğini duyurdu. Mavi Nil Eyaleti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık ve Salgın Kontrol Müdürlüğü Başkanı Ömer Adam Ömer yayınladığı açıklamada, "Bölgedeki kanlı olayların başlangıcından bu yana 105 kişi öldü, 225 kişi de yaralandı" dedi. Durumu ağır olan 20 yaralının tedavi edilmek üzere başkent Hartum'a nakledildiğini belirten Ömer, çatışmalarda 8 bin 470 kişinin de yerinden edildiğini kaydetti. Mavi Nil Eyaleti'nin Gisan bölgesinde bir çiftçinin öldürülmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Hausa ile Berta kabileleri arasında eyaletin birçok bölgesinde çatışmalar çıkmıştı. Daha sonra eyaletin diğer bölgelerine de yayılan çatışmalar onlarca ölüm ve yaralanmaya neden oldu ve binlerce sakini evlerini terk etmeye zorladı.

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Kaynak: Xinhua

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Ölenlerin Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Ölenlerin Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika
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