Sudan'ın Port Sudan kentindeki şiddet olayında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sudan'ın doğusunda yer alan Port Sudan kentindeki şiddet olayında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil toplum aktivisti Halid Muhammed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kimliği belirsiz kişilerin Salabona semtindeki 'el-Amir' adlı spor kulübüne patlayıcı atması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı." diye konuştu.

Nur, faillerin kaçarken kulübün bulunduğu mahallede bir kadını da silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.