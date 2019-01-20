Son Dakika Haberleri: Sudan'ın Umdurman Kentinde Gösteriler Devam Ediyor

Sudan'ın Umdurman Kentinde Gösteriler Devam Ediyor

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısında yer alan Umdurman kentindeki meclise yürümek isteyen göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan'ın Umdurman Kentinde Gösteriler Devam Ediyor, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'un batısında yer alan Umdurman kentindeki meclise yürümek isteyen göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, doktor, öğretmen ve mühendislerin mensubu olduğu Sudanlı Meslekler Topluluğunun yanı sıra 3 muhalif koalisyon partisinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda Sudanlı katıldı.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in iktidardan çekilmesi talebini içeren dilekçeyi yetkililere teslim etmek üzere kentin merkezindeki Şuheda bölgesi ile Erbain Caddesi'nde bir araya gelen ve meclise yürüyüşe geçen göstericiler "Özgürlük, barış, devrimin adaleti halkın seçimi" sloganları attı.

Güvenlik güçleri, göstericilerin meclis binasına yaklaşmasını engellemek için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Kentin bazı mahallelerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Öte yandan aktivistler sosyal medyada, ülkenin güneyindeki Batı Kordofan eyaletine bağlı El-Fula kenti, orta kesimdeki El-Veli el-Halavin bölgesi ile Hartum'a bağlı Kafuri Mahallesi'nde düzenlenen gösterilere ait görüntüler paylaştı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, dün yaptığı açıklamada, daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyduğunu ancak taleplerin sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemeyeceğini belirtmişti.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Komiteden önceki gün yapılan açıklamada da gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının değil 2 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 31 Aralık'ta, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Polis, Hartum, Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı Bakan Dönmez: Sudan ve Özbekistan'da Maden Arama Ruhsatı Aldık

İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın Katıldığı Fazıl Say Konseriyle İlgili Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 20:07:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'ın Umdurman Kentinde Gösteriler Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]