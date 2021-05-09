Sudan İsrail'i Kudüs'teki ihlalleri durdurmaya çağırdı - Son Dakika

Sudan İsrail'i Kudüs'teki ihlalleri durdurmaya çağırdı

09.05.2021 07:27
Sudan İsrail'i Kudüs'teki ihlalleri durdurmaya çağırdı, System.String[]

Sudan hükümeti, İsrail'den, Arap ve İslam kimliği ile Kudüs şehrinin yasal statüsünü değiştirmeye yönelik tüm uygulamalarını durdurmasını istedi.

Sudan hükümeti, İsrail'den, Arap ve İslam kimliği ile Kudüs şehrinin yasal statüsünü değiştirmeye yönelik tüm uygulamalarını durdurmasını istedi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum, uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olarak daha fazla Filistin vatandaşını yerinden etme ve evlerinden çıkarma girişimlerini durdurması için İsrail hükümetine baskı yapmaya çağrıldı.

"Sistematik saldırılar büyük bir endişeyle takip ediliyor"

Açıklamada, "İsrailli silahlı yerleşimcilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına paralel olarak İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırıları, Müslümanların ibadet mekanlarına ulaşım hakkının engellenmesi, silahsız Filistinliler ve Kudüslü vatandaşlara karşı süren baskılarını ve sistematik saldırılarını büyük bir endişeyle takip ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bu tarz uygulamalarının reddedildiği belirtilen açıklamada, "İsrail hükümetini, barış müzakerelerine yeniden dönme şansını azaltan, bölgede barış, istikrar ve güvenliği sağlamak için ortak bölgesel ve uluslararası çabaları baltalayan tüm tek taraflı adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada Sudan'ın, Filistin halkının devredilemez haklarına, özellikle kendi kaderini tayin hakkına, iki devletli çözüm ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili değişmez tutumunu yinelediği kaydedildi.

İsrail polisinin cuma gününden bu yanaki saldırılarında 295 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

Son olarak gece saatlerinde Kudüs ve çevresinde, İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedenin ardından Filistin Kızılayı, 90 kişinin yaralandığını, bunların arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkladı.

Filistin, İsrail, Kudüs, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan İsrail'i Kudüs'teki ihlalleri durdurmaya çağırdı - Son Dakika


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