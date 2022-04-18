Sudan, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı - Son Dakika

Sudan hükümeti, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve savunmasız Filistinlilere yönelik saldırısını açık şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırının uluslararası kararlar ve sözleşmeleri ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İsrail hükümetine "ihlalleri ve bir oldubitti politikası uygulayarak Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik sürekli girişimini derhal durdurması" çağrısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin önceki gün sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girmesiyle çıkan olaylarda yüzün üzerinde Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.