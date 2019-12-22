Sudan kadınlar futbol liginin ilk şampiyonu

Sudan'ın ilk Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon Hartum ekibi Difa oldu.
Sudan'da geçiş dönemi hükümetinin kadınların toplumdaki etkinliğinin artırılması faaliyetleri kapsamında kurulan 21 takımlı kadınlar futbol liginde ilk sezon bu akşam oynanan müsabakalarla sona erdi.
Hartum Stadyumu'nda oynanan maçta başkent temsilcisi Difa rakibi Tahaddi'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Difa futbol takımı, Kadın Futbol Ligi'nin ilk şampiyonu oldu.
Kadınların spora katılımını reddeden Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve iktidarı, halkın rejim değişikliği talepleri sonrası ordunun müdahalesiyle 11 nisanda devrilmişti.
Beşir'in 30 yıllık iktidarı sonrası kurulan geçiş hükümeti, kadınların sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu açıklamış bu kapsamda yeni spor bakanının girişimleriyle ülkenin ilk kadın futbol ligi kurulmuştu.
Sudanlı kadın futbolcular, ülkelerini en kısa zamanda Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyor.