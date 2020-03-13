Sudan Kovid-19 nedeniyle 8 ülkeye seyahat yasağı getirdi - Son Dakika
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Sudan Kovid-19 nedeniyle 8 ülkeye seyahat yasağı getirdi

6 saat önce

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey komşusu Mısır'la sınır kapılarını kapattığını ve 8 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini açıkladı.

Sudan Kovid-19 nedeniyle 8 ülkeye seyahat yasağı getirdi, System.String[]

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey komşusu Mısır'la sınır kapılarını kapattığını ve 8 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini açıkladı.

Kabine İşleri Bakanı Ömer Beşir Manis, yaptığı yazılı açıklamada, virüse karşı alınan önlemler kapsamında, Mısır'a açılan Eşkit, Erkın kara hudut kapıları ile Halfa en-Nehri deniz hudut kapısının kapatıldığını bildirdi.

Afrika'da virüsün en çok görüldüğü Mısır'ın yanı sıra Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İtalya, Fransa ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini belirten Manis, bu ülkelerden uçuşların da askıya alındığını ifade etti.

Manis, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamalarına göre bu listenin genişleyebileceğine işaret ederek, vatandaşlarına acil durumlar dışında salgın bölgelerine seyahat etmemeleri ve ülke içinde kalabalık noktalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu da virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla Hartum Havalimanı'na her ülkeden günde bir uluslararası iniş izni verileceğini, gelen yolculardan da Kovid-19 bulunmadığına dair belge isteneceğini açıkladı.

Senegal'de virüs nedeniyle 2020 hac organizasyonu iptal edildi

Ulusal basındaki haberlerde, yetkililerin virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için Senegal 2020 hac organizasyonunu iptal ettiği bildirildi.

Hac ile ilgili resmi kararın, Suudi Arabistan'ın Dakar Büyükelçisine gün içerisinde bildirileceği de ifade edildi.

İspanya, Sudan, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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