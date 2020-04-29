Sudan Kovid-19 nedeniyle Mısır'daki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlarını kapattığı ve dış hat seferleri iptal edildiği için Mısır'da kalan vatandaşlarını getireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'daki Sudan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlarının sayısının belirlenmesinin ardından tahliyenin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 43 artarak 318'e çıktığını duyurdu. Bakanlık, salgından ölenlerin sayısının 3 kişi artarak 25'e, iyileşenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

Sudan, Kovid-19 önlemleri kapsamında, kuzey komşusu Mısır ile 12 Mart'ta tüm sınırlarını kapatmış, Mısır'ın da aralarında olduğu 8 ülkenin vatandaşlarının Sudan'a girişlerini yasaklamıştı.