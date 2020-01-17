Sudan Kurtuluş Hareketi barış görüşmelerinden çekildi - Son Dakika
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Sudan Kurtuluş Hareketi barış görüşmelerinden çekildi

6 saat önce

Sudan Kurtuluş Hareketi Lideri Arko Minavi, batıdaki Darfur bölgesinde barışın sağlanması için hükümetle yürütülen müzakerelerden çekildiklerini açıkladı.

Sudan Kurtuluş Hareketi barış görüşmelerinden çekildi, System.String[]

Sudan Kurtuluş Hareketi Lideri Arko Minavi, batıdaki Darfur bölgesinde barışın sağlanması için hükümetle yürütülen müzakerelerden çekildiklerini açıkladı.

Minavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef Darfur müzakerelerinde büyük ve sürpriz bir çekilme oldu. Son dönemde üzerinde anlaşmaya varılan tüm maddeler, sorumluluktan kaçınan hükümet heyetinden geri döndü. Maalesef tarih tekerrür ediyor." ifadelerini kullandı.

Taraflar, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki görüşmelerde son olarak dün akşam kabilelerin toprak sahipliği hakları meselesini ele almıştı.

Ülkede kapsamlı barışın sağlanması, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ardından askeri darbeyle devrilmesi sonrası 21 Ağustos 2019'da kurulan ilk hükümetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe arasındaki barış görüşmeleri 14 Ekim'de Cuba'da başlamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana hükümete karşı savaşıyor.

Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, Darfur'un, SPLM-N ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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