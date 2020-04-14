Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi - Son Dakika

Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi

7 saat önce

Sudan hükümeti, Libya'da herhangi bir kuvveti bulunmadığını açıkladı.

Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi, System.String[]

Sudan hükümeti, Libya'da herhangi bir kuvveti bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan ordusuna bağlı herhangi bir kuvvetin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalarda yer almadığı belirtildi.

Başkent Trablus ya da herhangi başka bir bölgede Sudan güçlerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Libya'da çözümün ancak diyalogla sağlanabileceği, Hartum'un Libya'ya ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduğu ve bir ülkenin içişlerine müdahaleyi reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, BM uzmanlarının geçen ocak ayındaki raporunun, Sudan güçlerinin Libya'daki çatışmalara katılımını doğrulayan kanıtlara dayanmadığı belirtildi.

Sudan hükümeti, geçen kasımda Sudan ordusunun çatışmalarda yer almak amacıyla Libya'ya asker gönderdiğini reddetmişti.

BM tarafından tanınan UMH hükümetinin, Sudan yönetiminden, Hafter saflarında savaşan milislere destek veren güçlerini çekmesini talep ettiği geçtiğimiz aylarda basına yansımıştı.

Libya'da Hafter saflarında savaşan binlerce yabancı paralı askerler olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler uzmanlar raporu, Libya'da Hafter saflarında savaşan paralı askerler gerçeğini ortaya koymuştu. Raporda, uyrukları, aidiyetleri ve sayılarıyla tespit edilen yabancı paralı askerlerin çoğunun Sudan ve Çad'dan geldikleri vurgulanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Hartum, Sudan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:02 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Koronavirüs şüphelisinin çarşaf bağlayıp hastaneden kaçması, Denizli'yi ayağa kaldırdı 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü         
07:42
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun         
07:39
Koronavirüs şüphelisinin çarşaf bağlayıp hastaneden kaçması, Denizli'yi ayağa kaldırdı Koronavirüs şüphelisinin çarşaf bağlayıp hastaneden kaçması, Denizli'yi ayağa kaldırdı         
04:43
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı         
01:01
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti         
00:36
Emre Mor'dan Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına yanıt: Ailemle olmak için Danimarka'dayım         
00:23
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı         
00:21
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı         
00:04
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü         
00:00
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi         
23:57
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil         
23:41
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak         
23:26
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti         
23:07
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz         
23:00
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık         
22:56
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!         
22:12
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
22:06
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi         
22:06
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek         
22:04
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı         
22:03
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı         
21:50
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz         
21:50
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
21:47
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi         
21:38
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:35
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı         
21:32
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı         
21:19
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı         
21:13
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor         
21:11
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 08:26:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]