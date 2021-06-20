Sudan, Libya'yı 1-0 yenerek 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika

Turnuvaya Katar, Irak , Tunus , Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye , Fas , Suudi Arabistan , Cezayir ve Mısır doğrudan 7 ülke ise eleme maçlarının ardından katılacak.

Sudan, Cezayir ve Mısır 'ın yanı sıra Lübnan- Cibuti karşılaşmasının galibiyle 30 Kasım -18 Aralık tarihlerinde D grubunda mücadele edecek.

Sudan, Katar 'ın başkenti Doha 'daki Uluslararası Halife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarının 15'inci dakikasında Muhammed Abdurrahman'ın penaltıdan attığı golle kazanarak, elemeleri geçen ilk takım oldu ve 2021 FIFA Arap Kupası'na katılmaya hak kazandı.

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