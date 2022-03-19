Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi. - Son Dakika
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Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi.

19.03.2022 20:17
Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi.

SUDAN Maarif Okulları, Başkent Hartum'da 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi.

SUDAN Maarif Okulları, Başkent Hartum'da 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi. Programda; Türkçe şarkı, şiir, tekerleme ve fıkra sunumlarının yanında öğrencilerden oluşan mehter takımının sunduğu gösteri büyük beğeni topladı.

Başkent Hartum'da bulunan kampüste düzenlenen 'Türkiye ve Türkçe Günü'  ilgi gördü. Programda; Türkçe şarkı, şiir, tekerleme ve fıkra sunumlarının yanında öğrencilerden oluşan mehter takımı bir gösteri düzenledi.  Bir saatlik salon programının ardından etkinlikler okulun festival alanında devam etti. Türk yemeklerinin olduğu alana misafirler yoğun ilgi gösterdi. Ebru sanatından çok etkilenen Sudanlılar,  bu deneyimi yaşamak için birbirleri ile yarıştı.

Programda konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, "Türkiye ile Sudan devletleri ve halkı arasında kökü tarihe dayanan kadim bir dostluk, kardeşlik bulunmaktadır. Bizim kalplerimiz arasında güçlü bir yol var, iletişimi öyle kuruyoruz. Sudan'ı seviyoruz, Sudan'ın siz güzel insanlarını seviyoruz. Çünkü biz kardeşiz. Kardeşliğin getirdiği sorumluluklar vardır, görevler vardır. Biz onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Sudan'la 2017 yılında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladık. Sudan Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı, Türkiye de Sudan'ın Avrupa ve Asya'ya açılan kapısı olacak" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Ülke Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında hayat başarılarını da önemsiyoruz.

Ders dışı ve ders içi etkinliklerle çocuklarımızın tarihini, ülkesini ve dilini sevmesini sağlıyoruz. Bunun yanında farklı kültür ve dilleri tanımalarını sağlıyoruz.Bu kapsamda çocuklarımız bize bugün gün boyu sürecek bir festival ortamı sunacaklar" şeklinde konuştu.


Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi.
Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi.
Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi.
Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi.
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Festival, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sudan Maarif Okulları 'Türkiye ve Türkçe Günü' düzenledi. - Son Dakika


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