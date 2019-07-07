Son Dakika Haberleri: Sudan Maarif Okullarında üçüncü eğitim dönemi
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Sudan Maarif Okullarında üçüncü eğitim dönemi

8 dakika önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Hartum Okullarında üçüncü eğitim öğretim dönemi, düzenlenen törenle başladı.

Sudan Maarif Okullarında üçüncü eğitim dönemi, System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Hartum Okullarında üçüncü eğitim öğretim dönemi, düzenlenen törenle başladı.
Başkent Hartum'daki Maarif Okulları bahçesinde milli marşların okunmasının ardından lise ve üniversiteye giriş sınavlarında derece alan öğrencilere hediye verildi.
Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'daki TMV okullarının anaokulundan liseye kadar yakaladığı başarılardan övgüyle söz ederek, mezun olacakların Türkiye ile Sudan arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendireceğini ifade etti.
İlkokul ve ortaokuldan birer öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler sınıflara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:05 Kaynak: AA
Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel
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