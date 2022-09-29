Sudanlı general Hımidti, göstericilerin öldürülmesi davasında ifade verecek - Son Dakika
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Sudanlı general Hımidti, göstericilerin öldürülmesi davasında ifade verecek

29.09.2022 01:33
Sudanlı general Hımidti, göstericilerin öldürülmesi davasında ifade verecek

Sudan mahkemesi, geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti'yi, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de yargılandığı 2019'daki gösterilerde protestocuların öldürülmesi davasında ifadeye çağırdı.

Sudan mahkemesi, geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti'yi, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de yargılandığı 2019'daki gösterilerde protestocuların öldürülmesi davasında ifadeye çağırdı.

Savunma heyeti avukatı Vail Ali Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hımidti olarak da bilinen Dagalu, Hartum mahkemesi tarafından ifade vermeye çağrıldı." dedi.

Said, "Hımidti'nin, Beşir döneminde ülkedeki güvenlik kurumuna yakın olduğuna ve protestocuların öldürülmesi hakkında çok şey bildiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Hımıdti, ayrıca orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri'nin de komutanlığını yürütüyor.

Eski Cumhurbaşkanı Beşir, Aralık 2018'de başlayan ve Nisan 2019'da 30 yıllık iktidarını sonlandıran halk protestolarında göstericileri öldürmekle suçlanıyor.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 isminin, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla yargılandıkları 1989 darbesi davası da sürüyor.

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Kaynak: AA

Ali Said, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudanlı general Hımidti, göstericilerin öldürülmesi davasında ifade verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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