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Sudan mahkemesi internet kısıtlamasının kaldırılmasına hükmetti - Son Dakika

Sudan mahkemesi internet kısıtlamasının kaldırılmasına hükmetti

09.11.2021 16:16
Sudan mahkemesi internet kısıtlamasının kaldırılmasına hükmetti

Sudan'da mahkeme, 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrası getirilen internet kısıtlamasının kaldırılması karar verdi.

Sudan'da mahkeme, 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrası getirilen internet kısıtlamasının kaldırılması karar verdi.

Sudani gazetesinin haberine göre, başkent Hartum'daki Genel Mahkeme, iki haftadır tamamen kesintiye uğrayan internet hizmetinin yeniden sağlanmasına hükmetti.

Uluslararası Af Örgütü, 26 Ekim'de Sudan'daki internet kesintisinden endişe duyduğunu bildirmişti.

4 üniversitede eğitime ara verildi

Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerin ve üniversite personelinin güvenliği için ikinci bir duyuruya kadar eğitimin askıya alındığını ve sınavların ertelendiğini açıkladı.

Hartum, Kızıldeniz ve El Cezira üniversiteleri de askeri müdahale sonrası başlayan siyasi krizle birlikte güvenlik gerekçeleriyle eğitime süresiz ara verildiğini duyurmuştu.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun, Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların "sivil itaatsizlik" çağrısı yaptığı Sudan'da dar katılımlı protestolar sürüyor.

Uluslararası Af Örgütü, Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan mahkemesi internet kısıtlamasının kaldırılmasına hükmetti - Son Dakika


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