Sudan, mango üretiminde Afrika'da ön sıralarda yer alıyor - Son Dakika
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Sudan, mango üretiminde Afrika'da ön sıralarda yer alıyor

27.06.2022 11:19

Verimli topraklara sahip Doğu Afrika ülkesi Sudan, yılda yaklaşık 800 bin ton ile "meyvelerin kralı" olarak bilinen tropikal meyve mango üretiminde kıtada ön sıralarda yer alıyor.

Verimli topraklara sahip Doğu Afrika ülkesi Sudan, yılda yaklaşık 800 bin ton ile "meyvelerin kralı" olarak bilinen tropikal meyve mango üretiminde kıtada ön sıralarda yer alıyor.

Sudan'ın Güney Kurdufan, Mavi Nil, Sinnar, Darfur ve Nil Nehri eyaletlerinde yetiştirilen, 100'ün üzerinde çeşidi olan mango, senenin üç mevsiminde bulunabiliyor.

Üretimin tamamına yakınının ihraç edildiği ülkede 2021 yılında Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar'a 250 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi.

Ana vatanı Güney Asya olan tropikal meyve mango, Hindistan'ın ardından dünyada en fazla Çin ve Tayland'da yetiştiriliyor.

Üç mevsim yetişiyor, 100'den fazla çeşidi var

Tropik ve sıcak bölgelerin meyvesi mangonun en çok yetiştirildiği ülkelerin başında Sudan geliyor. Sudan, bir milyon tona yaklaşan üretimiyle Afrika'da Mısır ve Nijerya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Bazı ülkelerde "meyvelerin kralı" olarak isimlendirilen mango, tadı, kokusu ve renginin yanı sıra sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor.

Ülkenin doğusunda ocak ayında başlayan mango hasat mevsimi, batı bölgelerinde eylül ayına doğru sona eriyor.

Meyve olarak tüketildiği gibi, içecek, dondurma, tatlı, turşu gibi çok farklı alanlarda mango kullanılıyor.

Başlıca mango üretim merkezlerinden Sudan'ın orta kesimlerindeki Sinnar eyaleti Valisi El-Alim İbrahim En-Nur, AA muhabirine, eyaletteki mango üretimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eyalette 300 bin dönümden fazla mango bahçesi olduğunu söyleyen Nur, Sudan'da en büyük mango üretiminin bu eyalette olduğunu, bunda Afrika'ya hayat veren Nil Nehri'nin iki ana kolundan Mavi Nil'in Sinnar'da 446 kilometre dolanmasının da payı olduğunu belirtti.

Nur, "Buradaki insanımızın mango ile arasında bir bağ oluştu. Bu eyaleti farklı kılan şey; çok ve farklı olan mango üretimi. Mango, Sinnar eyaletinin ana meyvesi. Burada Ebu Semeke, Güney Afrika, Boğa kalbi, Beledi, Fons, Teymur, Zibda gibi tüm mango çeşitleri yetişiyor. Yağmur mevsimindeki taşkınlar toprakları daha verimli hale getiriyor. Bu da ürün kalitesini olumlu etkiliyor." dedi.

"Mango bizim kutsal ağacımız"

Mango ağacının 50 yıldan fazla yaşadığını, 3-4 yaşında meyve vermeye başladığını belirten Vali Nur, "Mango üretiminde gelişebiliriz ve tüm dünyaya mango ihraç edebiliriz. Mango ağacı bizim kutsal ağacımız. Bu bölgede herkes mutlaka evinde veya bahçesinde mango ağacı yetiştirir. Senede iki kere hasat yapılıyor." ifadesini kullandı.

Çiftçi Arif Abdullah Tevfik, "Bahçemde Sinnar eyaletinin en güzel mangoları yetişiyor. Burada, mangonun farklı çeşitleri var, başında Güney Afrika ve Ebu Semeke mangosu geliyor. Bu bahçedeki ağaçlar, yaklaşık 5 yaşında. Üretim çok fazla ve bu bahçeden çıkan mangolar aylar öncesinden satın alınıyor." diye konuştu.

"Herkes evinde mango ağacı yetiştirmeli"

Mangonun çok lezzetli, besleyici ve gelir getirici bir meyve olduğunu belirten Tevfik, "Herkes evinde mango ağacı yetiştirmeli." dedi.

Aşılama işçisi Yusuf Abdullah Hasan, ürün kalitesi ve erken hasat için aşılamanın önemine değinerek "Ebu Semeke cinsi mango ağacı 3 sene sonra, Beledi adlı tür ise 5 sene sonra meyve vermeye başlar. Beledi ağacını Balık ağacı ile aşıladığımızda 2 sene erken üretime geçmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Nil Nehri, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

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