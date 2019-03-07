Son Dakika Haberleri: Sudan Meclisi Ohal'i Görüşmek İçin Toplandı

Sudan Meclisi Ohal'i Görüşmek İçin Toplandı

19 dakika önce

Sudan meclisi, olağanüstü hal (OHAL) kararnamelerini görüşmek için toplandı.

Sudan Meclisi Ohal'i Görüşmek İçin Toplandı, System.String[]
Sudan meclisi, olağanüstü hal (OHAL) kararnamelerini görüşmek için toplandı.

Sudan Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim, ülkede bir yıl olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamelerini meclise sundu.

Adalet Bakanı Salim, mecliste yaptığı konuşmada, "OHAL kararı, sübvanse edilen malların, yakıtın ve altının yurt dışına kaçırılması gibi ekonomiye zararlı uygulamalarla mücadeleyi amaçlıyor." dedi.

Salim, hükümetin anayasal ve uluslararası kurallara, OHAL'le ilgili uluslararası anlaşmalara ve özgürlüklere bağlı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in OHAL'le ilgili bilgilendirildiğini söyleyen Sudan Adalet Bakanı, gerekçeleri ortadan kalktığı anda parlamentonun OHAL'i kaldırmaya hazır olduğunu belirtti.

Pazartesi yapılacak özel oturumda cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin nihai oylaması yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Beşir, 2020'de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişikliğinin ertelenmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ahmed Bin Avf, OHAL'in güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ilan edildiğini belirtmişti.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnameler ile de izinsiz gösteri, yürüyüş, grev yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para, yer ve eşyalara el koyma yetkisi tanınmıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:02 Kaynak: AA

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