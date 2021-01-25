Sudan medyası: "Etiyopya, sınır hattındaki Sudan birliklerine havan saldırısı düzenledi" - Son Dakika

Sudan medyası: "Etiyopya, sınır hattındaki Sudan birliklerine havan saldırısı düzenledi"

25.01.2021 10:57
Sudan medyası:

Etiyopya güçlerinin sınır hattının karşısındaki Faşka bölgesinde konuşlu Sudan birliklerine havan saldırısı düzenlediği bildirildi.

Etiyopya güçlerinin sınır hattının karşısındaki Faşka bölgesinde konuşlu Sudan birliklerine havan saldırısı düzenlediği bildirildi.

Sudan Tribune haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde konuşlu Sudan birliklerinin bulunduğu bölgeye Etiyopya ordusunca bombardıman düzenlendi.

Cebel Ebuttuyur bölgesindeki Sudan askerlerinin yakınına isabet eden havan mermisiyle yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sudan ordusu saldırıya karşılık verdi.

Sudan hükümeti ya da ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı.

Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, 18 Ocak'ta, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını geri aldıklarını açıklarken, Addis Ababa, Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçluyor.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede güvenlik güçlerinin kendi toprakları içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini bildirmişti.

Etiyopya, Sudan, İşgal, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan medyası: 'Etiyopya, sınır hattındaki Sudan birliklerine havan saldırısı düzenledi' - Son Dakika


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