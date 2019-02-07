Sudan Medyası Gösteriler İçin Finanse Ediliyor"

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, hayat pahalılığının protesto edildiği gösterileri organize edenlerin bilinmediğini, destek veren medya organlarının da büyük meblağlarla finanse edildiğini söyledi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, hayat pahalılığının protesto edildiği gösterileri organize edenlerin bilinmediğini, destek veren medya organlarının da büyük meblağlarla finanse edildiğini söyledi.



Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Diyalog Yüksek Komitesi, Beşir başkanlığında toplantı düzenledi.



Beşir burada yaptığı konuşmada, "Gösterileri destekleyen medya organları, düşman taraflarca büyük meblağlarla finanse ediliyor." dedi. Devlet Başkanı Beşir, söz konusu açıklamasında herhangi bir detay vermedi.



Sudan Devlet Başkanı ayrıca, gösterileri organize edenlerin kendilerine ulaşılabilecek gerçek kişiler olmadığını savundu.



Ulusal Diyalog Komitesi, Sudan Devlet Başkanı Beşir'in 2014'te başlattığı ancak büyük muhalefet partileriyle silahlı grupların boykot ettiği bir girişim.



İç ve dış mihrakların suçlanması



Sudan hükümeti gösterilerden önce İsrail'i sorumlu tuttu ardından Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi'ni hükümet binaları ile iktidar partisinin şubelerini sabote etmekle suçladı. Uzmanların pek çoğu, bunun hükümetin gösterilerle başa çıkma konusunda yaşadığı çelişkiyi gösterdiğini düşünüyor.



Güvenlik ve İstihbarat Şefi Salah Guş, 21 Aralık'ta Mossad'ı, Sudan'da kaos ortamı oluşturmak için İsrail'de bulunan Abdulvahid Nur hareketinden milisleri askere almakla suçladı.



Söz konusu bu suçlamalar, göstericiler üzerinde istenilenin aksine bir etki oluşturdu.



Mossad ve isyancı hareketlerden sonra hükümet itham pusulasını solcu partilere, komünistlere ve özellikle de Baasçılara çevirdi.



Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, söz konusu siyasi güçleri, ülkenin istikrarını bozmaya çalışmakla suçladı. Yakın bir zamana kadar göstericileri suçlayan hükümetin söyleminde ve açıklamalarındaki bu değişim de içerisinde bir nevi çelişki barındırıyordu.

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