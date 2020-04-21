Sudan Merkez Bankasından bankalara Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Sudan Merkez Bankası, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bankalara, işlemlerin şubeler yerine ATM'ler ve diğer elektronik sistemler üzerinden yapılması için talimat verdi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankalardan bugünden itibaren vatandaşlarla doğrudan temasın durdurulması, çalışan sayısının asgariye indirilmesi, ATM'lerin bakımı ve elektronik ödeme sistemlerinin kontrol edilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 nedeniyle banka çalışanları ve vatandaşların sağlığı için işlemlerin ATM'ler ve diğer elektronik sistemler üzerinden yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 100'ü geçti

Ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Hartum'da 15 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, şu ana kadar toplam vaka sayısının 107 olduğunu, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de iyileştiğini duyurdu.