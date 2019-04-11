Son Dakika Haberleri: Sudan Meslek Erbabı Birliği Krizin Askeri Darbe Yoluyla Çözülemeyeceğini Açıkladı.

Sudan Meslek Erbabı Birliği Krizin Askeri Darbe Yoluyla Çözülemeyeceğini Açıkladı.

1 saat önce

Sudan Meslek Erbabı Birliği krizin askeri darbe yoluyla çözülemeyeceğini açıkladı.

Sudan Meslek Erbabı Birliği Krizin Askeri Darbe Yoluyla Çözülemeyeceğini Açıkladı., System.String[]
Sudan Meslek Erbabı Birliği krizin askeri darbe yoluyla çözülemeyeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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