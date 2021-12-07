Sudan Meslek Odaları Birliği, aralık boyunca protestoların süreceğini açıkladı - Son Dakika

Sudan'da sivil yönetim ve demokrasi yanlısı gösterilere liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği, ordu ile Başbakan Abdullah Hamduk arasındaki siyasi anlaşmanın ve askerin yönetime müdahalesinin reddedildiği protesto gösterilerinin aralık boyunca süreceğini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Halk devrimi, darbecileri ve rejimlerini devirene, darbeciler adil şekilde yargılanana ve tam bir geçici sivil otorite kurulana dek devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik güçlerini, ülke genelindeki demokrasi yanlısı barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanmak ve keyfi gözaltılar yapmakla suçlayan Birlik, barışçıl protestoların aralık ayı boyunca süreceğini kaydetti.

Gösterilerde 44 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Karara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, gösterilerde şu ana kadar 44 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.