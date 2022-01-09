Sudan Meslek Odaları Birliği, BM'nin siyasi diyalog girişimini reddetti - Son Dakika

Sudan'da askeri darbe karşıtı protestoları organize eden gruplardan Sudan Meslek Odaları Birliği, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkedeki siyasi krizin çözümü için başlattığı girişimi reddettiğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, "Askeri Konsey ve iktidar ile normalleşmeyi dayatmaya çalışan bu çağrıyı tamamen reddettiğimizi teyit ediyoruz. Onurlu halkımız, Sudan krizini çözmenin yolunun Askeri Konseyin tamamen ortadan kaldırılması ve üyelerinin adalete teslim edilmesiyle başladığını açıkça ilan etti." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, dün, Sudanlı ve uluslararası partnerlerle istişare ederek, "Sudanlı taraflar arasında BM'nin üstlendiği siyasi süreç için ilk istişarelerin" resmen başladığını duyurmuştu. Peretz, tarih belirtmeden hem sivil hem de askeri tarafların istişarelere katılacağını bildirmişti.

BM'nin siyasi diyalog girişimi, ABD, çok sayıda Arap ülkesi ve Arap Birliği tarafından memnuniyetle karşılanmış, eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ve Sudan Direniş Komiteleri de girişime olumlu yaklaşmıştı.