Üye Girişi
Sudan Meslek Odaları Birliği: Hartum'daki gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sudan Meslek Odaları Birliği: Hartum'daki gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti

18.11.2021 03:15
Sudan Meslek Odaları Birliği: Hartum'daki gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği, çarşamba günü Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği, çarşamba günü Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Halkımız şartları tümüyle yerine getirilmiş bir katliam işleyen Darbeci Konsey Güçleri'ne karşı bir muharebeye girmiştir. Özgürlük, barış ve adalet gayesinde zafer sürecinde yürüyen halkımızdan kadın erkek 15 kişi şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilenen açıklamada, 17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olayların tarih kitaplarına geçeceği vurgulanırken, kadın erkek Sudanlı devrimcilerin cesaretinin altı çizildi.

Daha önce Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Komite açıklamasında, güvenlik güçlerini göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmekle suçlamıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.

Protesto, Hartum, Kasım, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Meslek Odaları Birliği: Hartum'daki gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz 01:16 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi 00:45 Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı 23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 22:43 Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap 20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Son Dakika Haberleri
01:21 Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın
01:15 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz
00:52 Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı
00:45 Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi
00:44 48 gündür açlık grevi yapan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik
00:36 Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
00:32 "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik
00:19 Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla yaraladı
00:10 Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi
23:42 Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı         
00:53
"Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik         
00:33
Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı         
23:26
AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
22:08
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu         
11:25
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 03:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan Meslek Odaları Birliği: Hartum'daki gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement