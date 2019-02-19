Son Dakika Haberleri: Sudan Mısır'dan Elektrik Alacak

Sudan Mısır'dan Elektrik Alacak

7 dakika önce

KAHİRE (AA) – Mısır'ın mart sonundan itibaren Sudan'a elektrik ihracatına başlayabileceği açıklandı.

Sudan Mısır'dan Elektrik Alacak, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır'ın mart sonundan itibaren Sudan'a elektrik ihracatına başlayabileceği açıklandı.

Mısır Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir'in Sudanlı mevkidaşıyla Sudan'daki elektrik hatlarının kapasitesi konusunda temaslarını sürdürdüğü ve gelecek ay sonu itibarıyla akımın başlatılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın Sudan'dan et, kara bakla, soya ve ayçiçeği gibi gıda maddeleri ithal ettiği hatırlatılarak, elektrik ihracatının başlamasının ardından bu ülkeye ödemenin elektrik gelirleri ile yapılacağı kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Ekim 2018'de Sudan'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında elektrik hatları çekilmesi ve demir yolu inşa edilmesi gibi konuları içeren 12 anlaşma imzalanmıştı.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre, Mısır ve Sudan arasındaki ticaret hacmi 554 milyon dolar civarında seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:42 Kaynak: AA

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