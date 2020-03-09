Sudan, Mısır ve Etiyopya'yı Hedasi Barajı müzakerelerine dönmeye çağırdı - Son Dakika
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Sudan, Mısır ve Etiyopya'yı Hedasi Barajı müzakerelerine dönmeye çağırdı

6 saat önce

Sudan, Mısır ve Etiyopya'yı üç ülke arasında tatmin edici bir anlaşmaya varmak için Hedasi Barajı müzakerelerine dönmeye çağırdı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'yı Hedasi Barajı müzakerelerine dönmeye çağırdı, System.String[]

Sudan, Mısır ve Etiyopya'yı üç ülke arasında tatmin edici bir anlaşmaya varmak için Hedasi Barajı müzakerelerine dönmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan, herkesin razı olduğu bir anlaşmaya varmak için Mısır ve Etiyopya'ya müzakerelere dönme çağrısı yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Hartum yönetimince, 9 yıl önce barajın yapımına başlanmasından bu yana savaş senaryolarının dahi dillendirildiği ihtilaflar yaşayan iki ülke, müzakere sürecini olumsuz etkileyebilecek her şeyden uzak durmaya çağrılırken, Sudan'ın üç ülkenin çıkarları doğrultusunda Hedasi Barajı müzakerelerinin başarıya ulaşacağına olan inancını koruduğu kaydedildi.

Etiyopya, inşası süren Hedasi Barajı konusunda aldığı kararla "kör şekilde Mısır'ı desteklediği"ni öne sürdüğü Arap Birliği'ne tepki göstermişti.

Mısır, Arap Birliği'nin Mısır'ın Nil sularındaki hakkını desteklediği kararını reddeden Etiyopya'nın açıklamasına verdiği karşılıkta, Etiyopya'yı Nil Nehri'ne egemen olmaya çalışmakla suçlamıştı.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil Nehri'nin iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında devam eden ve daha önce defalarca başarısızlıkla sonuçlanan baraja ilişkin görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya, ABD'nin Hedasi Barajı'nın bölge ülkeleri arasında anlaşma olmaksızın doldurulmamasına ilişkin yakın zamandaki açıklamasını da "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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