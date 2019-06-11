Son Dakika Haberleri: Sudan neden hala siyasi krizin pençesinden kurtulamıyor?
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Sudan neden hala siyasi krizin pençesinden kurtulamıyor?

3 saat önce

Sudan'da eski devlet başkanı Ömer El Beşir'in nisan ayında iktidardan uzaklaştırılmasına rağmen, sivil yönetime geçme çabaları ordunun göstericilere ait kamplara baskın düzenlemesiyle demokrasi yolundaki mücadelede ağır bir darbe aldı

Sudan neden hala siyasi krizin pençesinden kurtulamıyor?, System.String[]
Sudan'da, eski devlet başkanı Ömer el Beşir'in nisan ayında iktidardan uzaklaştırılmasına rağmen, sivil yönetime geçme çabaları ordunun göstericilere ait kamplara baskın düzenlemesiyle demokrasi yolundaki mücadelede ağır bir darbe aldı.

Beşir'in düşmesinin ardından neler yaşandı?

Ülkeyi 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten el Beşir'in devrilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Korgeneral Avad bin Avf liderliğinde Askeri Geçiş Konseyi oluşturuldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:53 
Sudan, Dünya
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