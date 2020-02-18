Sudan, Nil Nehri'ndeki payını Mısır'a bıraktığı yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika

Sudan, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın faaliyete geçirilmesiyle ilgili Mısır'ı ikna etmek amacıyla Nil Nehri'ndeki payının bir kısmından vazgeçtiği iddialarını reddetti.

Sudan Su Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin tüm kurumlarıyla Sudan'ın su haklarını korumada kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medyadaki 'Sudan'ın Nil sularındaki haklarının bir kısmını Mısır'a bıraktığı' yönündeki iddialar, tamamen asılsızdır. Halihazırdaki müzakereler, barajın doldurulması ve işletilmesiyle alakalıdır. Sudan'ın görüşmelerdeki tutumu, ABD Hazine Bakanlığı ile Dünya Bankası gözlemcileri tarafından dengeli ve makul olarak nitelendirilmiş ve övgü almıştır." ifadelerine yer verildi.

Sudan Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin Nil Nehri'ndeki payını Mısır'a bıraktığı yönündeki söylentilerin tamamen mesnetsiz olduğunu, bu konunun müzakerelerin hiçbir aşamasında gündeme gelmediğini kaydetti.

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak, Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil Nehri'ndeki yıllık su hissesi 55 milyar metreküp, Sudan'ın ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti. Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim 2019'da yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine, görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım 2019'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu ülkeler, geçen ayın sonunda Washington'da bir araya gelerek barajla ilgili müzakerelere başlamıştı.